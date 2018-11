"I'm Not Goin'", le nouveau clip de Gucci Mane

C'est dans un décor ravagé et ponctué par quelques flammes que l'on retrouve le rappeur aux côtés de Kevin Gates pour son tout nouveau morceau "I'm Not Goin'".

Face à ce qui évoque une enfilade de bancs d'église, Gucci Mane interprète son titre alors que son collègue trône en majesté devant une assemblée absente. Une jeune femme peu habillée, des bijoux et de l'alcool viennent compléter ce tableau réjouissant.

Le morceau sera à retrouver sur "Evil Genius", qui paraîtra le 7 décembre prochain. Gucci Mane a déjà dévoilé les singles "Wake Up In The Sky" et "Solitaire".

Tracklist de "Evil Genius" :