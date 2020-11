Hypatie d'Alexandrie, une étoile brillante parmi les savants de l'Antiquité

Les mathématiques, les sciences naturelles ou encore la philosophie ont suscité la curiosité de cette érudite. De toute l’Antiquité, elle aurait été la seule femme intellectuelle à s’être consacrée aux sciences exactes. Parmi ces personnalités absentes des manuels d’histoire, (re)découvrez aujourd’hui Hypatie, la plus grande érudite de l’Alexandrie antique et, selon plusieurs chercheurs, la première femme universitaire d’Occident. Aujourd’hui, elle nous raconte. (Ceci est une mise en récit posthume, qui ne constitue pas les dires d’Hypatie)

Née aux environs de 370 PCN et fille de l’astronome et mathématicien de renom, Théon d’Alexandrie, j’ai le privilège d’avoir comme maître mon propre père. À la tête du célèbre Mouseîon d’Alexandrie, un des plus importants centres intellectuels, il ignore encore qu’il en sera le dernier représentant. Après un certain temps passé à Athènes, aux côtés de Plutarque et d'autres néoplatoniciens, j'enrichis mes connaissances philosophiques en me familiarisant avec cette doctrine inspirée de Platon aux influences religieuses orientales.

Le savoir au pluriel Portrait d'Hypatie d'Alexandrie, par Jules Maurice Gaspard (1908) - © Wikimedia Commons De retour à Alexandrie, le moment est venu de prendre pleinement part au bouillonnement intellectuel qui caractérise la dite "perle de la Méditerranée". À la tête de l’école de mon père, je continue d’instruire les couches aisées et cultivées d’Alexandrie et ailleurs. Plusieurs de mes disciples deviendront, d’ailleurs, des intellectuels réputés comme Synésios de Cyrène, futur évêque de Ptolémaïs. Teintée de nostalgie, notre relation épistolaire constituera, plus tard, la seule preuve véritablement fiable de mon existence, à côté des nombreux récits posthumes. J’aime aussi déserter les auditoires privés pour intervenir lors de conférences publiques. Dans les rues d’Alexandrie, jamais vous ne verrez une autre femme vêtue du pallium, le manteau des philosophes. La philosophie, oui, sans oublier les mathématiques. Bien que savante, on retient plutôt de moi le manuel pédagogique que l’inventrice elle-même. À raison, car mes savoirs s’inspirent surtout de notables découvertes d’anciens intellectuels grecs, comme les sections coniques du géomètre Apollonios de Perga, ou encore les "Arithmétiques" du célèbre mathématicien Diophante. Des chercheurs m’attribuent également la réédition commentée des "Éléments" d’Euclide, une synthèse des savoirs mathématiques.