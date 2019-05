Henri PFR au Concours Reine Elisabeth

Pendant les pauses entre les sessions des demi-finalistes, Camille De Rijck a invité différentes personnalités culturelles dont le domaine n'est pas nécessairement lié à la musique classique.

Samedi dernier, il recevait Henri PFR, 23 ans, le musicien électro plus habitué aux 60.000 spectateurs dansant à Tomorrowland qu'à l'ambiance feutrée du Studio 4 de Flagey. Et pourtant le DJ a été impressionné par la difficulté de l'exercice auquel se prêtent les demi-finalistes, seuls avec leur instrument devant le jury, le public et l'orchestre.. ici, pas de « safe track », il n'y a pas de pirouette possible en cas de fausse note.