Célébré comme le père de la démocratie moderne , George Washington est davantage dépeint comme l’homme politique que comme le fermier et l’ entrepreneur qu’il était.

"Premier dans la guerre, Premier dans la paix et Premier dans le cœur de ses concitoyens" sont les mots prononcés lors de l’éloge funèbre du tout premier président des États-Unis .

George Washington cultivait-il du cannabis ? - © Capture d'écran Youtube

Né dans une famille de planteurs du Nouveau Monde, George Washington perd son père à l’âge de 11 ans. Élevé par son demi-frère, il hérite d’une partie du domaine de son défunt père, le Mount Vernon, situé aux abords du fleuve Potomac en Virginie.

Quand il n’est pas occupé à guerroyer pendant la guerre franco-indienne (1754-1763), puis pendant la Révolution américaine (1775-1783), George Washington s’occupe d’entretenir son domaine. À la pointe des techniques et des sciences agricoles, il tente de faire prospérer au mieux son exploitation.

Parmi les plantes qu’il cultive, certains passages de son journal mentionnent le chanvre : “Prenez le plus possible de graines de chanvre indien et semez-en partout”.