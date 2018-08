Gaël Faye, qui donne du sens au destin…

Popularisé par l’énorme succès de son roman "Petit Pays", l’écrivain chanteur porte avec une incroyable force les vertus du métissage sur son magnifique album "Rythmes et Botanique" à découvrir sans faute ce vendredi 3 août au Festival Esperanzah !

Gaël Faye à Esperanzah ? La proposition coule sous le sens tellement cet homme porte dans son œuvre les valeurs du rendez-vous floreffois. Enfant du Burundi arrivé ensuite en France, il y taille sa plume et laisse grandir ses envies d’écritures multiformes. Après "Petit pays", roman au succès public et critique, il a sorti "Rythmes et Botanique", un disque qui percute et transmet une énergie communicative, pour construire un monde qui se nourrit de l’hybridité de chaque être humain comme nous l’écrivions en mai dernier lors de son passage au Botanique. Rencontre avec un homme en perpétuelle quête de sens…

"A vouloir vivre, on peut finir par exister" chantez-vous sur votre album "Rythmes et Botanique". La question du destin et de ce que l’on décide d’en faire y est centrale. Comment cela fait-il écho à votre histoire personnelle ?

Cela résonne évidemment à plusieurs niveaux. En tant qu’enfant métisse, j’ai toujours ressenti cette dichotomie, cette sorte d’injonction qui voulait que je sois divisé à 50/50 alors que je veux être tout à la fois, je ne veux pas avoir a choisir ! Le métisse, c’est celui qui accepte son hybridité, qui essaie de faire une synthèse des courants qui le traversent et qui tente de l’accepter. Ce n’est pas toujours simple parce que plein de choses ou d’attitudes me rappellent constamment ma singularité. Malgré l’illusion d’ouverture de ce monde connecté où règnent les réseaux sociaux, on reste dans un monde très compartimenté.

Devenir maître de son destin, cela se marque aussi par des choix, guidés par la recherche de sens. Par pression sociale et par peur du chômage, j’ai fait des études sans passion et j’ai travaillé dans la finance pendant quelques années. Seulement, le confort c’est bien, mais le sens c’est mieux ! Être artiste c’est un combat, un travail de questionnement permanent !