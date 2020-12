Funmilayo Ransome-Kuti, la voix des Nigérianes

Une éducation à mi-chemin entre l’ ancrage local yoruba et l’ influence européenne chrétienne , j’entame à cette époque mes études secondaires. Six filles seulement, moi comprise, ont l’honneur d’intégrer l’ Abeokuta Grammar School , jusqu’ici exclusivement réservée aux garçons.

En enseignant à l’ Abeokuta Grammar School et en intégrant d’autres mouvements éducatifs du Nigéria et de l’Afrique de l’Ouest , je m’imprègne davantage des enjeux contemporains. Petit à petit, mon existence prend l’apparence d’un combat qui va durer toute une vie.

Fondé en 1923, l’ Abeokuta Ladies Club (ALC) rassemble des femmes catholiques européanisées. Au sein de cette modeste communauté, on s'essaye pour la première fois au travail manuel et faisons acte de charité. C’est aussi, et peut-être même surtout, un lieu d’échange de récits et de points de vue .

Ce soulèvement porte ses fruits : on note l' abdication de Ladapo Ademola , le chef local d’Abeokuta, mais aussi la suspension d’une taxe imposée aux femmes et l' amélioration provisoire de leur voix politique .

En me mariant avec Israël Oludotun Ransome-Kuti , le pasteur et éducateur à la tête de l’Abeokuta Grammar School dès 1932, l’ALC parvient à s’organiser et à s’engager sur une voie moins élitiste, plus politique.

Une fin tragique

Kalakuta Republic Museum - © Tous droits réservés

En persévérant dans la dissidence, Funmilayo s’attire peu à peu les foudres des partisans du pouvoir en place.

En 1970, son fils et célèbre musicien nigérian, Fela Kuti, fonde, dans leur maison de Lagos, la "République de Kalakuta". Déclaré indépendant en réaction au gouvernement militaire haï à cause de sa corruption, le lieu accueille famille, amis, membres de son groupe musical, et un entourage de plus en plus large. Alors âgée d’une septantaine d’année, Funmilayo prend part à cette communauté en rupture totale avec les dirigeants du pays.

Renommée Anikulapo-Kuti, plus yoruba que Ransome-Kuti, Funmilayo n’échappera pas à la répression. Lors de l’extinction de Kalakuta Republic en 1977, elle est traînée par les cheveux et balancée du deuxième étage. Elle succombe à quelques complications liées à ses blessures un an plus tard.