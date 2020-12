Frances Glessner Lee, des maisons de poupées comme scènes de crime

Son sens de l’observation et du détail lui a permis de s’imposer dans un milieu largement dominé par les hommes . De la parfaite – mais malheureuse - maîtresse de maison, elle est devenue l’une des plus célèbres criminologues de son époque.

Une vie à attendre celle d’après

Frances Glessner Lee - © Capture d'écran Youtube

Rien ne pouvait laisser supposer que ma première existence – vide et inutile pour la collectivité – allait laisser place à une véritable renaissance.

Née le 25 mars 1878 à Chicago, ma famille intègre parfaitement aux idéaux moraux de la société victorienne. Ancien fermier, mon père s’était élevé dans le secteur industriel et ma mère, quant à elle, venait d’une famille de chercheurs d’or.

Comme pour bon nombre des jeunes filles de mon rang, je suis tenue de rester à la maison pour tout apprendre de l’irréprochable femme au foyer. Alors que mon frère, George, pousse les portes de la prestigieuse Harvard University, je reste cloîtrée entre quatre murs, avec ce goût de trop peu.

En plus d’être irréprochable en cuisine, d’habituer mes doigts au fil et à l’aiguille, on me somme d’incarner l’épouse parfaite de George John Frances, un jeune avocat et camarade de mon frère. Après avoir donné naissance à 3 enfants, notre mariage se solde finalement par un divorce en 1914 pour ne plus jamais recommencer la même erreur.