Fortnite laisse passer une scène de pendaison sur sa carte Battle Royale... avant de la retirer en urgence

Fortnite est devenu un des jeux les plus populaires de la planète grâce à son mode Battle Royale. Comptant continuer sur ce succès inégalé, Epic Games fait donc tout pour continuer à allécher ses joueurs en faisant évoluer son jeu, depuis son lancement en juillet 2017. Une des dernières évolutions en date est le lancement du "Bloc" : une zone de la carte de Battle Royale qui évolue avec les productions des joueurs du mode créatif — un monde de construction aux ressources illimitées, où, à la manière d'un Minecraft, le joueur est invité à créer sa propre île, y inviter des amis, etc.

Périodiquement, la zone du bloc change donc de contenu, pour accueillir des bâtiments et autres créations des fans, sur sélection des développeurs, en fonction de "candidature" posée par les joueurs. Mais qui dit publication de contenu venant de l'extérieur, dit également surveillance et modération de ces contenus, surtout s'ils sont incorporés sur la carte où tous les joueurs s'affrontent.

Quid du processus de sélection des contributions des joueurs ?

Il n'a donc pas fallu attendre longtemps pour que du contenu "indésirable" passe les filtres d'Epic Games, et se retrouve dans le Bloc. En février dernier, les développeurs ont incorporé un bâtiment où un ours en peluche était pendu, lançant un débat sur la représentation de la mort dans le jeu vidéo, comme l'explique Numerama. Un des employés du studio a admis sur Reddit qu'ils avaient "manqué" cette scène lors de la validation des créations. Et en ce début de printemps, rebelote : le Mysterious Mansion, récemment ajouté au Bloc, a été supprimé ce mardi, à cause d'une scène de pendaison. Dans une vidéo postée par le créateur de ce bâtiment, on peut voir un joueur pendu à une corde, au-dessus d'une chaise tombée à terre.

L'auteur du Mysterious Mansion, FuryLeaks , s'est justifié auprès de Polygon en arguant que ce n'était pas "censé ressembler à ça" et qu'il avait "fait une petite blague avec une cinématique de quelqu'un en train de se pendre", mais "que ce n'était pas supposé ressembler à ça" dans le Bloc. FuryLeaks s'est pourtant montré bien plus amer et agressif sur Reddit, où il a reproché à celui qui l'a dénoncé "d'avoir ruiné sa vie", note Numerama. La sincérité du joueur peut d'ailleurs être remise en question, vu la présence d'une scène où un ours en peluche entouré de bougies non loin de la scène de pendaison — peut-être en référence à l'ours en peluche pendu.

Au delà de l'intention réelle du joueur, le débat se situe plutôt sur le contrôle et la sélection des apports des fans de Fortnite dans le mode Battle Royale, alors que le jeu se mue de plus en plus en un lieu où les joueurs sont invités à interagir entre eux, à la manière d'un réseau social. La stratégie marketing du studio visant des joueurs assez jeunes, la responsabilité d'Epic Games est d'autant plus engagée.