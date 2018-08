Fortnite arrive sur Android, mais pas via le Google Play, créant une faille de sécurité pour les hackers

Présent sur PS4, Xbox One, Switch, et iOS, Fortnite Battle Royale arrive bientôt sur Android. Mais Epic Games a décidé de ne pas passer par le le magasin officiel Android, le Google Play Store.

La raison ? "Avoir une relation plus directe avec ses clients" explique le CEO d'Epic Games sur Thehackernews, Tim Sweeney, mais surtout, éviter les 30% de commission prélevés sur chaque transaction effectuée dans le jeu aux 125 millions de joueurs. Un pourcentage qu'Epic Games dénonce, le trouvant disproportionné par rapport au service fourni, et aux coûts que représentent le développement, l'hébergement et le suivi d'un jeu comme Fornite. L'iOS mobile d'Apple applique les mêmes tarifs, mais il est impossible de contourner l'App Store, Epic Games a donc été obligé d'y publier Fornite.

Ce choix impliquera des manipulations supplémentaires pour l'utilisateur : modifier les paramètres du smartphone pour permettre l'installation de logiciels tiers et aller sur le site officiel d'Epic Games pour installer l'APK (le fichier d'installation d'application sur Android).

Samsung privilégié ?

Par là, le studio de développement américain tente un sacré pari commercial, risquant de perdre des joueurs potentiels : la popularité exceptionnelle du battle royale suffira-t-elle pour que les fans s'aventurent hors du Google Play Store ? Car au-delà d'une manœuvre un peu plus fastidieuse pour le joueur, c'est surtout une porte d'entrée qui est offerte aux hackers, friands de versions non-officielles d'applications populaires afin d'infecter les systèmes d'exploitation mobiles. Même s'il y a déjà eu quelques brèches, la présence d'une application sur le Google Play est gage de sécurité, et l'option qui empêche l'installation d'applications non-officielles sur le smartphone permet d'éviter de nombreux malwares pour les non-initiés.

Pour les possesseurs d'un Samsung Galaxy, il semblerait qu'Epic Games a trouvé un terrain d'entente avec le n°1 mondial pour que le jeu soit présent sur le Galaxy Apps Store, selon le site xdadevelopers. Des rumeurs laissent même entendre que les acheteurs d'un Galaxy Note 9 auraient un accès privilégié au jeu.

Il sera simple de trouver l'application officielle

Dans tous les cas, Tim Sweeney, se veut rassurant, "il sera très simple de trouver la version officielle de Fortnite Battle Royale pour Android" sur la plupart des moteurs de recherche, a-t-il déclaré auprès d'Eurogamer. Il estime que sur les 2,5 milliards d'appareils Android de par le monde, 250 millions sont capables de supporter Fornite Battle Royale.

De nombreuses versions non-officielles et malveillantes du jeu phare d'Epic Games existent déjà un peu partout sur la toile (dont certaines sont mêmes sponsorisées sur YouTube), depuis de nombreux mois. La vigilance est donc de mise lorsque vous, ou votre enfant, l'installera. La date de sortie n'est pas encore officiellement connue, mais elle est imminente, d'ici quelques semaines estiment les experts du secteur.