Focus sur la vie d'artiste au Théâtre de l'Ancre

Du 23 janvier au 1er mars, L’Ancre met le parcours de vie des artistes à l’honneur pour la 2e édition du Focus autobiographique "Me, Myself & I" !

Cinq récits dans lesquels les artistes convoquent sur scène leurs souvenirs, leurs amours, leurs peurs, leur héritage, leur ADN... Des histoires personnelles comme autant de reflets de notre humanité.

"Me, Myself & I", c’est aussi une série de résonances pour approfondir les thématiques de l’identité et de l’autobiographie : conférence sur l’épigénétique, table ronde sur la résilience et la narration de soi, discussions philo, moments-rencontres, lectures...

De quoi partir du singulier pour aborder des questions qui sont bel et bien universelles !

LES SPECTACLES

23.01 > 1.02

Dans Patrick Forever, Diane Fourdrignier nous plonge dans l’intimité de sa plus belle histoire d’amour. Mais ce conte de fées prend une saveur amère quand surgit la maladie ! Un récit touchant qui interroge notre regard sur la maladie mentale.

30.01 > 1.02

Bienvenue dans cette expo hors norme qui nous vient de Montréal ! Entre théâtre et performance, L’Exhibition nous immerge dans les cerveaux de trois artistes atypiques : Emmanuel Schwartz, Benoît Gob et Francis La Haye ! Objectif : ausculter l’artiste et son processus créatif !

7 > 9.02

Dans Girl/Fille, Isabelle Bats nous interpelle sur les stéréotypes de genre et questionne l’identité à travers son cheminement de femme et de fille. Et si l’éducation nous formatait bien plus qu’on ne le pense ?

13 > 15.02

Fasciné par les masques de théâtre, Frédéric Ghesquière nous emmène au cœur des traditions de la commedia dell’arte. Mais va-t-il enfin oser porter le masque de cet insaisissable Arlequin ?

20.02 > 1.03

D’où viens-tu ? Dans L.U.C.A., Hervé Guerrisi et Grégory Carnoli fouillent leurs histoires familiales et leur ADN pour tenter de répondre à cette question d’apparence anodine. Un spectacle drôle et percutant qui interroge les notions d’héritage, de migration et d’intégration !