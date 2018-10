Festival des Libertés 2018 : “Le Vénérable W.”, dernier volet de la trilogie du mal - © Tous droits réservés

Ashin Wirathu est un moine bouddhiste birman basé à Mandalay. Particulièrement critique envers le pouvoir militaire et remettant en cause l’ordre établi, il a aussi développé une haine des musulmans, qu’il accuse des maux de son pays. Après la sortie d’un pamphlet qui critique les pratiques méditatives d’un autre maître et la lecture approfondie des canons bouddhistes, il développe une réflexion sur la protection de la race et de la religion. Islamophobe assumé, Wirathu trouve une résonance et gagne en notoriété. Il fonde son mouvement nationaliste, nommé 969, qui sera par la suite interdit, puis le parti Ma Ba Tha. Se reposant sur la doctrine bouddhiste pour justifier ses actes, le moine est considéré comme l’un des fers de lance de la persécution des Rohingyas et le massacre de centaines d’entre eux. Il assène dans ses prières le rejet total des musulmans, demande aux fidèles de ne pas acheter dans des commerces tenus par des musulmans, de ne pas marier leur filles à des hommes musulmans etc. Wirathu est totalement obsédé par la prétendue volonté musulmane d’envahir la Birmanie. Le pays est pourtant composé à 90% de bouddhistes et seulement 4% de musulmans. Le réalisateur met habilement en lien ces évènements tragiques avec la perception faussée d’une présence musulmane importante. Malgré l’élection d’Aung San Suu Kyi à la tête du pays en 2016 et sa volonté d’apaiser les tensions, des milliers de Rohingyas ont été déplacés et vivent toujours dans des camps de fortune, à cause des tensions religieuses. Le documentaire est absolument glaçant et jouit d'une résonance particulière sur le monde et les perceptions.

Depuis 2017, Wirathu est interdit de prêche par les autorités bouddhistes. Il continue malgré tout à rassembler ses fidèles et se présente avec un sparadrap sur la bouche et diffuse ses anciens discours.

“Le Vénérable W.” (2017) de Barbet Schroeder a été diffusé le 23 octobre 2018 au Festival des Libertés.