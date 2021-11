eSport : un week-end chargé pour les fans !

Grande Finale des Worlds sur League of Legends

Difficile de le manquer en tant que gamer, ce samedi marquait la fin de la coupe du monde sur League of Legends. Des équipes venues du monde entier se sont retrouvées à Reykjavik pour s’affronter sur la faille de l’invocateur et désigner la meilleure équipe au monde. Très vite, le continent asiatique a imposé sa loi puisque dès les demi-finales il ne restait plus que des équipes sud-coréennes et chinoises. Véritable suprématie, après les phases de groupes seules deux équipes ne venant pas d’Asie restaient, sur les huit qualifiées. MAD Lions et Cloud9 n’auront pas résisté très longtemps puisqu’ils ont tous deux perdu leur premier affrontement en quarts de finale. Finalement c’est l’équipe chinoise d’Edward Gaming qui s’impose 3-2 à l’issue d’un best of 5 très disputé. Cette année encore les Worlds battent leur propre record d’audience puisque la finale a attiré plus de 4 millions de viewers simultanément (l’année passée la finale n’avait rassemblé " que " 3.8 millions de spectateurs).

5 images © Riot Games

Cette finale marquait également le lancement de la série Arcane, produite par le studio français Fortiche et qui se déroule dans l’univers de League of Legends.

Finales du PGL Major de Stockholm sur CS : GO

Du côté de Valve aussi on a eu droit à du bel eSport puisque c’était la phase finale du PGL Major de Stockholm. Les tournois " majors " sont des tournois internationaux considérés comme les plus prestigieux de la scène Counter-Strike. Cette année c’est l’équipe ukrainienne de Natus Vincere qui retourne ces phases finales et s’impose sans concéder un seul match de toute la compétition. Autre fait impressionnant : le match de finale a enregistré un pic d’audience de près de 2,7 millions de spectateurs. C’est d’autant plus spectaculaire quand on sait que la finale de League of Legends avait lieu quelques instants plus tôt ! De quoi faire changer d’avis ceux qui pensent que CS : GO n’est plus d’actualité depuis l’arrivée de Valorant…

5 images © Natus Vincere

RLCS 2021-2022 : Open européen d’automne

Ce week-end c’était aussi les Playoffs du second RLCS (Rocket League Championship Series) d’Europe. Sur Rocket League, trois tournois " mineurs " permettent aux équipes des différentes régions de se qualifier à la compétition internationale dite " major ". Par année, trois splits (minors et majors compris) ont lieu et suivent ce même schéma : le split d’automne, le split d’hiver et celui du printemps. Cet Open européen a vu l’équipe de Dignitas l’emporter sur la Team Vitality en finale. Si les abeilles (Vitality) se sont bien défendues lors du premier BO, le suivant fut à sens unique puisque Dignitas termine sur un score impérial de 4-2 et 4-0.

5 images © Tous droits réservés

Au total, environ 130.000 spectateurs ont regardé simultanément la compétition sur les différentes chaînes officielles RocketLeague, RocketBaguette ou autre.

4e étape de la Trackmania Grand League d’automne

Les fans de racing en auront eu pour leur compte ce week-end… Dimanche c’était la quatrième étape de la TMGL (Trackmania Grand League) d’automne. Cette étape sonnait la moitié de la compétition et était donc cruciale pour beaucoup de joueurs afin de se maintenir suffisamment haut dans le classement et pouvoir continuer de rêver à un podium. Gwen, vainqueur des deux dernières ZrtT Trackmania Cup, a mal commencé sa compétition et s’était retrouvé à la 14e place du classement. Mais le jeune prodige s’est apparemment réveillé pour cette quatrième étape puisqu’il score plus de 300 points et est directement propulsé à la 6e place.

5 images © Tous droits réservés

Niveau audience, difficile d’estimer combien de personnes étaient présentes pour regarder l’événement tant les chaînes diffusant la compétition étaient nombreuses : au total il y avait sept lives francophones et 8 internationaux. Le direct officiel lui, tournait autour des 7000 spectateurs sans compter l’apport non négligeable des chaînes de Solary et de la KCorp toutes deux présentes dans le tournoi. Rendez-vous dimanche prochain pour la suite…

Coupe de France sur TFT et Magic Arena

Un peu moins international mais tout aussi sympa à regarder, ce week-end la Fédération Française de Jeu Vidéo organisait les finales fédérales sur TeamFight Tactics et Magic Arena. Eh oui ! Le jeu de cartes qui approche maintenant des 30 ans d’existence et possède toujours une scène compétitive ! Du côté de Magic, c’est Thierry Ramboa qui ramène la coupe à la maison tandis que sur Teamfight Tactics c’est Konogan, joueur pour Tactical Monkey eSport, qui l’emporte.