Elisa Leonida Zamfirescu, femme de sciences parmi les hommes

Le nom de Marie Curie résonne aujourd’hui comme la première femme des 47 femmes récompensée d’un Prix Nobel , de physique et chimie ensuite. À la même époque, je tentais de me frayer un chemin dans le milieu scientifique, trop frileux à l’idée de féminiser ses rangs.

Envers et contre tous

Elisa Leonida Zamfirescu & la place des femmes dans les sciences - © Tous droits réservés

À la croisée du XIXe et du XXe siècle, dans une société dans laquelle les codes sociaux rythmaient bien plus la vie des femmes que celle des hommes, j’ai eu la chance de grandir dans une famille stimulante. Tous les deux ingénieurs, mon grand-père et son frère m’avaient donné le goût des sciences. Mes 9 frères et sœurs, eux, se feront un nom en médecine, mais aussi dans la culture et notamment le cinéma.

Malheureusement, le support familial ne suffisait pas à endiguer les mentalités de l’époque qui cantonnaient les femmes de ma classe sociale dans leur foyer. Difficile à croire que je puisse un jour décrocher mon diplôme d’ingénieure spécialisée en chimie à l’Académie Royale de Technologie de Berlin.

Les pépins avaient commencé quand on me refusa à l’École nationale des ponts et des chaussées, à Bucarest, à cause de mon genre. En 1912, j’arrivais donc à Berlin débordante d’espoir devant l’Académie Royale de Technologie où l’on me somma de m’en tenir au 3K – Kinder, Kirche, Küche, c’est-à-dire, les Enfants, l’Eglise, la Cuisine, les 3 seules priorités de l’idéal féminin allemand.