Dihya, figure de la résistance berbère

Il me faut ainsi reprendre le flambeau de la résistance pour stopper la progression musulmane sur nos terres jusqu’ici invaincues.

Nous, peuple d’Afrique du Nord, devenons dès 670 la cible d’un processus d’arabisation . Bien qu’homogène d’un point de vue ethnique, il se compose aussi bien de nomades que de sédentaires, d’agriculteurs que de citadins commerçants. Le judaïsme et le christianisme coexistent également.

Dihya, la "yemma" des Berbères

Issue de la tribu Djerawa, les Berbères m’appellent "yemma", "maman" en langue amazighe, plus pour mon instinct protecteur que ma féminité. Contrairement aux autres femmes, je ne me refuse pas de tirer à l’arc et monte à cheval.

Mon ascension à la tête des Berbères n’est pas, comme on l’a cru, le fruit d’une descendance royale, mais bien grâce à ma fonction d’oracle. Rôle exclusivement réservé aux femmes, l’oracle pratique, chez les Berbères, la divination. Fort de son expérience, l’oracle s’impose comme un guide pour les guerriers en partance vers le champ de bataille.

Ajoutée à mon charisme, cette légitimité me permet d’unir mon peuple autour d’une cause qui était la nôtre. De la conseillère, je deviens leur dirigeante.

En 698, dans l’Aurès où j’avais établi mon QG, les troupes omeyyades succombent surprises par mon génie militaire. Le piège tendu à l’ennemi donne à cette bataille le nom de Bataille des chameaux. Les archers cachés derrière des dromadaires, la cavalerie derrière les archers et le tour est joué.

Allions-nous pour autant être définitivement libérés du joug musulman ?

Le répit n’aura duré que quelques années pour mon peuple qui cède à la pression arabe. Cinq ans après la Bataille des chameaux, les Omeyyades ont finalement raison des Berbères et de leur cheffe, puis du Maghreb tout entier.