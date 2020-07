Deux fonds d'archives relatifs à l'industrie textile et la guerre 40-45 légués à la Ville de Verviers.

Le conseil de direction des Usines Simonis avec assis au centre Ivan Simonis, industriel soucieux d'innover en permanence - © Photo Musées Communaux de Verviers

C’est le dernier de la lignée des Ivan Simonis, anthropologue retraité vivant aujourd’hui au Canada, qui avait reçu ce fonds familial ; très logiquement, il vient d’en faire don à la Ville de Verviers qui était le berceau de sa famille, celle qui l’a vue prospérer aux côtés d’une autre grande famille de lainiers, les Peltzer. On parle certes d’archives familiales mais il ne faut pas croire qu’on n’y retrouve que des traces de fêtes, de mariages et autres réceptions : "Loin s’en faut, explique Freddy Joris, il faut savoir qu’à l’époque, on parle ici du 18ème, du 19ème et d’une partie du 20ème, famille et entreprises étaient étroitement liées ; ce qui est intéressant, c’est que toute cette famille Simonis est tournée vers l’entreprise ; on a par exemple en archives les notes que les enfants prenaient quand ils allaient se former à l’étranger pour voir fonctionner d’autres usines. Cela permet de voir des gens qui au début étaient de simples marchands de draps se muer en fabricants, faire venir des techniciens, et pendant un siècle et demi conduits par une idée : l’innovation, et c’est ce qui a amené à faire de Verviers ce qu’elle est devenue, c’est-à-dire la capitale mondiale du textile". La figure de proue des Simonis à la fin du 18ème siècle fut le patron de l’époque Ivan Simonis, véritable visionnaire car soucieux de trouver en permanence de nouvelles technologies pour augmenter la productivité. C’est lui qui en 1797 a fait venir à Verviers un certain William Cockerill et son fils John…