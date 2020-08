Deux appels à projets pour soutenir le monde culturel

Deux appels à projets pour un montant total de 3 millions d’euros ont été lancés pour venir en soutien aux artistes et à la création culturelle.

Ce n’est un secret pour personne, la crise du Covid-19 a lourdement impacté les artistes et le secteur culturel qui est encore presque totalement à l’arrêt à l’heure actuelle. Pour venir en aide à ce secteur en proie à de nombreuses difficultés, la Ministre de la Culture, Bénédicte Linard, a rencontré en juin dernier, un groupe issu du monde culturel et associatif nommé "Un futur pour la Culture", afin de mener une réflexion sur les différents enjeux politiques culturels. Ensemble, ils ont défini trois axes prioritaires sur lesquels travailler : le soutien à la création, le soutien à la médiation et à la participation culturelle et numérique.

Pour soutenir le secteur culturel, deux appels à projets ont été lancés le vendredi 21 août dernier. Les artistes ont jusqu’au 16 septembre pour y répondre et essayer de décrocher un soutien financier.

Les résidences d’artistes

Le premier appel à projets concerne le soutien à la mise en place de résidences d’artistes, soit des lieux qui accueillent des artistes durant une certaine période de temps afin de leur permettre de créer une œuvre dans une logique de participation avec la population. "Ce projet vise à replacer l’art et la culture au centre de la société et à favoriser une rencontre durable entre les artistes, leur territoire et les citoyens" peut-on lire dans le descriptif de l’appel à projets.

Le montant de la subvention n’étant pas plafonné, le jury évaluera la crédibilité financière du projet et la justification du montant demandé.

Toutes les infos sur cet appel à projets résidences d’artistes ici.

Une bourse de recherche et d’exploration

Le deuxième appel à projets concerne des bourses à la création, allant de 3.000 à 10.000 euros. Ces bourses sont destinées aux artistes qui ont des projets de recherche et d’exploration. Ces projets de création, sans obligation de résultat, doivent se faire en partenariat avec un opérateur culturel reconnu, éventuellement en association avec d’autres types d’institutions (administration publique, prison, CPAS, hôpital, école…) sur le mode du compagnonnage. "L’objectif est bien de soutenir et stimuler des écritures personnelles, singulières et innovantes dans un calendrier léger et autonome. Le but étant qu’à travers les regards d’artistes singuliers, d’autres publics, d’autres populations pourraient être touchés, écoutés, entendus par cet acte créatif" peut-on lire dans le descriptif de l’appel à projets.

Toutes les infos sur cet appel à projet ici.

Marion Jaumotte avec la Fédération Wallonie Bruxelles