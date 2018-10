Des rumeurs d'une adaptation de "The Legend of Zelda" en série Netflix

Le producteur de la série Netflix à succès Castlevania reste donc très flou, ce qui n'a pas empêché le média digital américain The Wrap d'affirmer avec beaucoup de certitude qu'il planche sur une adaptation d'une des plus grandes licences du jeu vidéo : "The Legend of Zelda". Car si la "compagnie japonaise de jeu vidéo iconique" fait peu de doute en la "personne" de Nintendo, la "série vidéoludique iconique" pose plus question, le géant japonais ayant aussi créé Mario, Pokemon et Donkey Kong. Zelda présente cependant le plus grand potentiel d'adaptation en série télévisée en termes de narration. Un bon prétexte pour revenir sur l'historique de la licence, et ses épisodes les plus populaires, grâce à la collaboration d'une aficionada de la série, Asté (de son pseudo de gameuse).

Sauver une princesse et son royaume

Une des forces de Nintendo est d'avoir la capacité de décliner à l'infini un même concept ou une même histoire, tout en innovant continuellement. Dans le cas de Zelda, le principe est (quasi) toujours le même : le héros est Link, et doit sauver le royaume d'Hyrule et la princesse Zelda des desseins maléfiques de Ganon.