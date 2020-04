Des auteurs de polar imaginent le monde après confinement

Chaque jour, Cultura publie une Nouvelle du Lendemain sur son site internet. Quarante auteurs de polar pour autant de versions de l’après confinement…

Ne vous êtes-vous jamais demandé comment sera le jour d’après le confinement ? C’est la question à laquelle 40 auteurs de polars essaient de répondre chaque jour par le biais d’une nouvelle. Chaque nouvelle est accompagnée par un selfie de l’auteur.

Cette idée originale, c’est la directrice du festival littéraire Lisle Noir qui l’a eue en collaboration avec la Ligue de l’Imaginaire et Cultura. "Nous leur avons indiqué le thème, une longueur, entre 3 et 6 feuillets, et un souhait : qu’ils soient le plus optimistes possible. Mais, ça, c’est ce qu’il y a de plus compliqué à demander à un auteur de noir" explique Ida Mesplède à l’Express.

Je trouve que c’est intéressant que ce soit nous, les auteurs de l’imaginaire qui commencions à parler de l’après-crise et que nous proposions des scénarios du jour d’après. Bernard Werber

Dans une interview à France TV, Bernard Werber explique que ce n’est pas parce qu’ils sont auteurs de polars et de romans noirs que leurs nouvelles vont forcément être pessimistes ou négatives : "J’essaie toujours d’être positif ; la science-fiction n’est pas là pour angoisser mais pour proposer des solutions de rechange et montrer qu’il y a des chemins là où on a l’impression que tout est fermé. Moi je crois à la littérature qui sauve et à la littérature d’évasion et d’imagination. Le minimum, c’était de faire une petite nouvelle pour montrer ce pouvoir imaginaire." (NB : L’auteur nous colle tout de même en confinement pour 3 ans dans sa nouvelle, rien de très réjouissant non plus ! C’est à lire sous cet article.)

Plusieurs nouvelles sont déjà disponibles gratuitement à la lecture :

"Comptes rendus" par Nicolas Lebel

"La vengeance des chauves-souris" par Nadine Monfils

"Madame Matheson" par Niko Tackian

"Déconfinés" par Ian Manook

"Le jour d’après" par Claire Favan

Toutes les nouvelles sont donc à découvrir sur le site de Cultura, une nouvelle inédite est publiée tous les jours à 12h30. Bonne lecture !