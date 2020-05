Des alternatives aux festivals de cet été

A quoi va ressembler notre été sans festivals et sans concerts? Des solutions se mettent tout doucement en place pour que l'été soit quand même musical...

Dour, Werchter, Les Ardentes, Couleur Café... La liste des festivals de cet été qui ont été annulés est malheureusement fort longue... Va t'on pour autant passer un été sans concerts? Pas si sûr! Des nouvelles alternatives aux festivals et qui respectent les règles sanitaires et de distanciation sociale voient le jour.