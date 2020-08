Découvrez quels artistes sont repris dans la playlist de l'été 2020 de Barack Obama

C’est devenu une sorte de tradition : chaque été l’ancien président des Etats-Unis partage une playlist reprenant les morceaux qui l’ont accompagné tout l’été.

Billie Eilish, Rihanna, Billy Porter, Childish Gambino, Franck Ocean, Beyonce… Une fois de plus, Barack Obama nous prouve qu’il a des goûts musicaux éclectiques et qu’il suit les tendances de près.

L’ancien président des Etats-Unis a partagé sa playlist et l’a accompagnée de ce message : "Au cours des derniers mois, j’ai passé beaucoup de temps à écouter de la musique avec ma famille. Je voulais partager certains de mes favoris de l’été." Grâce à cette playlist, vous allez pouvoir vérifier si vous avez les mêmes goûts de l’ancien président démocrate.

Comme toujours, c’est un mélange de genres qui voyage à travers différentes époques.

Barack Obama a sélectionné certains grands classiques comme Bob Marley, Nina Simone ou encore Otis Redding. Il a aussi glissé des artistes récents dans sa playlist 2020 : Jorja Smith, Billie Eilish, Dua Lipa… "Je pense qu’il y a quelque chose pour tout le monde ici. J’espère que vous l’apprécierez."

Barack Obama partage plusieurs fois par an ses coups de cœur musicaux. En janvier dernier, nous vous parlions de la playlist de Barack Obama dévoilant ses artistes coup de cœur pour l’année 2019. Il avait également partagé sur ses réseaux une liste de séries et de films qui ont marqué selon lui 2019. Son épouse, Michelle Obama, se prête également volontiers au jeu de la playlist. En janvier, l’ex première dame avait partagé une playlist dédiée à l’activité sportive pour encourager les Américains à tenir leurs bonnes résolutions du nouvel an.

L’histoire ne dit pas si Barack Obama se fait aider de conseillers musicaux pour publier ses playlists musicales, on retiendra en tout cas que l’ancien président des Etats-Unis a plutôt bon goût !