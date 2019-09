Découvrez les finalistes du "Comedy Wildlife Photo Awards" qui récompense les photos d'animaux les plus amusantes

Le concours de photographie animalier "Comedy Wildlife Photo Awards" est de retour ! Les organisateurs viennent de révéler les 40 clichés finalistes et ils vont vous donner le sourire !

Des zèbres rieurs, un écureuil qui éternue dans un pissenlit, des lapins qui semblent danser un slow, une chouette maladroite, voici ce que l’on peut découvrir sur les 40 photos qui ont été retenues pour le concours de photographie animalier le plus décalé au monde. Le "Comedy Wildlife Photo Awards" existe de puis 2015 et il permet aux photographes professionnels passionnés de nature de révéler les clichés d’animaux les plus drôles qu’ils ont pu prendre au cours de leur vie. Le concours a été créé par deux photographes professionnels passionnés par la faune : Paul Joynson-Hicks et Tom Sullam.

Chaque année, nous organisons cette compétition et cela devient de plus en plus fantastique de voir comment les gens visualisent les aspects amusants de la faune sauvage dans la nature.

Ce concours a un côté amusant puisqu’il révèle des photos d’animaux avec des expressions rigolotes ou dans des positions loufoques. L’humour et la bonne humeur que dégagent ces photos, sont en réalité utilisés pour sensibiliser le public à la protection des espèces et de l’environnement. C’est d’ailleurs pour cette raison que le concours est organisé en partenariat avec l’ONG Born Free.

Pour découvrir l’ensemble des clichés sélectionnés, rendez-vous sur le site du "Comedy Wildlife Photo Awards". Le gagnant sera révélé le 13 novembre prochain.