Découvrez le set incroyable de The Blaze, en haut de l'Aiguille du Midi

Ce lundi soir, le duo français The Blaze a joué un set de 60 minutes à plus de 3842 mètres d’altitude… Un moment suspendu dans le temps à revoir absolument !

Ce set magnifique de The Blaze, c’est au collectif Cercle qu’on le doit. Il s’agit d’un collectif qui organise des lives dans des endroits magnifiques aux quatre coins du monde. Leur objectif est de mettre en avant la musique électronique et le patrimoine culturel. Vous pouvez par exemple voir un set de Nicola Cruz au Parc National d’Iguazù en Argentine, Jan Blomqvist mixer à Tossa de Mar près de Barcelone ou encore Adam Beyer en live depuis Lugdunum, des vestiges romains en Auvergne.

Ce lundi soir, le Cercle était de retour avec le duo de musique électronique pour un live avec une vue à couper le souffle. The Blaze était en effet installé en haut de l’Aiguille du Midi, en Haute-Savoie, juste à côté du Mont-Blanc. Si d’habitude les lives sont enregistrés avec du public, pour le set de The Blaze à l’Aiguille du Midi ils n’étaient que deux, confinement oblige. Le live n’avait d’ailleurs pas été annoncé pour éviter des attroupements, raison pour laquelle celui de Bob Sinclar prévu le 4 mai dernier à l’Arc de Triomphe avait été annulé…

Enregistré en fin de journée, à 3842 mètres d’altitude, ce live exceptionnel de The Blaze vous permet de regarder le soleil se coucher sur le massif du Mont-Blanc, dans un jeu de couleurs incroyable. Une chose est sûre, les deux cousins Guillaume et Jonathan en ont pris plein la vue et les milliers de fans qui les regardaient en direct sur Facebook et Youtube aussi ! Une petite pépite à voir et revoir sans modération.