Découvrez l'épisode caché de la vie privée de Mussolini

Quand ils se rencontrent, Mussolini est encore un jeune socialiste à la tête de l’organe officiel du Parti socialiste , Avanti ! , un quotidien dont il dénoncera plus tard le pacifisme. Parmi ses plusieurs conquêtes, il croise un jour la route d’I da Dalser , issue d’une famille aisée juive, et devient sa maîtresse dès 1913 . Après avoir décroché son diplôme d’esthéticienne à Paris, la jeune femme ouvre son propre salon de beauté à Milan.

Comme Hitler , Mussolini ressort de la Grande Guerre plus nationaliste que jamais. Favorable à une militarisation des partis , le jeune homme veut employer la force pour arriver à ses fins et bon nombre de ses idées gagnent du terrain au sein de la société italienne.

Frustré par l’attitude neutre et pacifiste du Parti socialiste , Mussolini affirme son bellicisme et se déclare favorable à l’entrée en guerre de l’Italie. C’est chose faite puisque, le 23 mai 1915 , l’Italie joint ses forces à celles des alliés français, anglais et russes.

L’ascension pour l’un, la descente aux enfers pour l’autre

Ida Dalser - © Capture d'écran Youtube

Le 11 novembre 1915, quelques mois après l’entrée en guerre de l’Italie, Ida donne naissance à Benito Albino Mussolini. Bien que Mussolini le reconnaisse dans un premier temps, plusieurs sources affirment que c’est l’Etat italien qui aurait financièrement aidé Ida à élever son fils le temps de la guerre.

Homme politique de plus en plus en vogue, Mussolini doit soigner sa réputation et éviter de se mettre la droite traditionnelle et l’Eglise à dos. C’est pourquoi, un mois seulement après la naissance de Benito Albino, il épouse civilement Rachele Guidi, une "paysanne ignorante" avec qui il avait déjà eu une fille illégitime en 1910.

Les idées mussoliniennes ont du succès au début des années 20. Après avoir fondé le Partito Nazionale Fascista en novembre 1921, le Duce marche sur Rome avec 25.000 chemises noires le 28 octobre 1922.

Côté privé, Mussolini s’unit religieusement à Rachele Guidi en 1925 et décide de se débarrasser définitivement de l’ombre de son tableau. Après l’avoir tolérée en échange de sa discrétion, il fait interner Ida Dalser dans l’asile d’aliénés de Pergine. Au service du Duce, les pouvoirs publics déchirent des pages et effacent toute trace de leur union.

Surveillée de près par la police politique, celle qui avait été une véritable inspiration et sa mécène refuse de baisser les bras. Déterminée à faire reconnaître ses droits et ceux de son fils, Ida écrit au pape, au préfet et au roi lui-même.

En 1937, elle décède d’une hémorragie cérébrale à l’asile de Clemente à Venise, son fils quelques années plus tard, à l’âge de 26 ans, dans l’asile où il avait été interné.