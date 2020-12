Curtis Mayfield, une icône engagée de la soul

Ces derniers temps, on ne cesse d’entendre ce fragment musical dans le spot de la campagne UP d’Engie et TBWA . Saviez-vous que ce titre enjoué est l’œuvre d’un artiste particulièrement engagé ?

À l’instar de James Brown ou encore de Sly Stone , Curtis Mayfield est un des premiers à prôner cette fierté afro-américaine . Par la musique, il impose un affront – constructif et pacifique – aux décideurs politiques et, plus largement, à tous ceux fermant les yeux sur les injustices de l’époque.

Le succès du groupe s’explique aussi par sa résonance avec le mouvement afro-américain des droits civiques , notamment avec "Keep On Pushing" en 1964 . L’année suivante, alors que Martin Luther King s’apprête à marcher sur Chicago, Curtis Mayfield compose "People Get Ready" , considéré comme l’hymne non officiel du mouvement pour les droits civiques.

Au carrefour entre le doo-wop, gospel, soul et R&B , le groupe devient, avec Mayfield aux commandes, une icône de la soul de Chicago et l’un des groupes les plus réputés de la musique soul des années 60 .

Les désillusions des années 70

Dès 1970, Curtis Mayfield se consacre à sa carrière solo. Il faut dire que les temps ont changé depuis la vague d’espoirs des années 1960.

Cette nouvelle décennie est celle de véritables désillusions : Martin Luther King est assassiné le 4 avril 1968, le salaire des Noirs ne représente que 55% de celui des Blancs et le taux de chômage des Noirs est de 35%. Bref, les émeutes se multiplient dans les rues de Détroit et de Los Angeles.

Le début des années 70 marque également l’arrivée de Richard Nixon à la Maison Blanche. Son mandat est caractérisé par le retour d’un certain conservatisme après plusieurs années de lutte contre les clivages sociaux, raciaux et culturels. À ce nouveau président qui demande aux Américain.e.s de "ne pas avoir peur", Mayfield répond en chanson "(Don’t Worry) If There Is a Hell Below, We’re All Going to Go" ("N’ayez pas peur ! Si l’enfer existe, on va tou.te.s y aller").

En introduction de son premier album solo "Curtis", en 1970, ce titre dresse, en près de 8 minutes, un bien sombre portrait de la société américaine. Huit mois avant le célèbre "What’s Going On" de Marvin Gaye, Curtis Mayfield évoque déjà l’échec de l’éducation, la pollution et les tensions raciales grandissantes.

Face caméra, en 1970, Curtis Mayfield a cette phrase, assez symptomatique de (re)construction identitaire :

"J'aimerais que les Blancs comprennent qu'on n'est pas seulement là pour les faire onduler du bassin. Nous sommes des gens qui avons une culture, une exigence, une identité. Et qui voulons une place dans la société".