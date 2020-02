"Cursiv" de Igor Gehenot, de la Musique tout simplement !

Igor Gehenot est né à Liège en 1989. Une mère pianiste, un père dessinateur, Igor commence le piano à 6 ans. Bercé par Bach et Stravinsky, Passionné de Hip Hop et de funk, Igor s’intéressera ensuite au jazz avec la découverte de Bill Evans, Keith Jarrett, McCoy Tyner, Chick Corea …

2007 est une étape décisive lorsque Igor, 17 ans, rencontre le batteur Antoine Pierre alors âgé de 14 ans. Leur tandem humain et musical se développe très vite et très fort au sein de leur groupe Metropolitan Quartet, les propulsant au-devant de la scène Belge et internationale (Pays-Bas, Algérie…).

Il intègre le Conservatoire de Bruxelles en 2009, où Eric Legnini lui enseigne l’art du jazz moderne avec des références comme : Kenny Kirkland, Brad Mehldau, Richie Beirach ou Herbie Hancock.

A partir de 2011, il poursuit sa voie de manière autodidacte et fait ses dents dans les jazz-clubs Bruxellois.

En 2012, sort son premier album "Road Story". Programmation dans la playlist des vols Air France, 1er dans les charts Diskunion à Tokyo, élu Top Titre & Top Album sur Deezer Music mais également élu album jazz de l’année pour le magazine anglais Jazzwise.