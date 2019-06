Crapule 2 – Chat, sourires et observation amusée pour ensoleiller encore un peu plus votre été !

Tous les chats devraient s’appeler " Crapule " ! Et le chat de Jean-Luc Deglin plus que les autres, encore, pour l’intensité de tous ses regards…

Ne polémiquons pas, non, et laissons toute la place à cet(te) adorable " Crapule ", arrière-arrière-petit-fils, probablement, de l’inoubliable " Poussy " du tout aussi inoubliable Peyo !

Mais ne polémiquons pas, tel n’est pas mon but !

Le chat, il est vrai, est sans doute le seul animal qui a domestiqué l’homme ! C’est pour se venger de cette annexion, probablement, et sous des prétextes fallacieux, que l’Etat belge a édicté des tas de lois dont on découvrira, qui sait, dans quelques années, qu’elles auront fait de la race féline une espèce à protéger !

Avouez-le, toutes et tous… Bien des fois, sur les réseaux sociaux, vous vous êtes arrêtés à une photo ou une vidéo mettant en scène des chats ! Cet animal, en effet, est totalement "viral", devenant ainsi le symbole d’une pause souriante dans le quotidien de tous les internautes.

crapule - © Dupuis

Ce sont 124 gags en une page que ce livre nous offre. Des petites histoires qui ne mettent en scène que deux personnages. Un chat et sa maîtresse, sans qu’on sache très bien, d’ailleurs, qui domine l’autre ! J’oubliais l’apparition, éphémère, d’éléments masculins, plus perturbateurs que participant pleinement à la narration ! Mais, comme le disait Brel, il faut bien que le corps exulte, et l’adorable héroïne humaine de ce livre cherche l’amour…

Mais pour l’essentiel, oui, tous les gags sont construits en dialogues entre cette femme et son chat. Dialogues muets, certes, pour cet animal, mais terriblement expressifs !