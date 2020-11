Cindy Sherman, surjouer la féminité pour faire taire les clichés

Née dans une fratrie de cinq frères et sœurs du New Jersey, Cindy Sherman passe l’entièreté de son enfance dans la Big Apple. À la State University College Buffalo de New York, la jeune fille entame une formation en peinture. Estimant la discipline trop limitée et les techniques trop traditionnelles, elle découvre les nombreuses possibilités de la photographie.

Avec d’autres artistes tels que Charles Clough, Robert Longo ou encore Nancy Dwyer, elle crée, en 1974, le Hallwalls Contemporary Arts Center. Sans but lucratif, cette structure rassemble des artistes de tout horizon et issus de disciplines multiples comme le cinéma, la littérature, la musique, les médias, les arts visuels, etc.

Parce qu'"on n’est jamais mieux servi que par soi-même", Cindy Sherman a cette particularité d’assumer les rôles de photographe, coiffeuse, maquilleuse et costumière.