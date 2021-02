Ces Belges qu'on connaît moins : Lucia de Bouckère

Pour suivre sa voie scientifique, Lucia de Brouckère a la chance de compter sur le soutien de son père et de son oncle , physicien et professeur de médecine à l’ Université Libre de Bruxelles (ULB).

Comme l’explique l’historienne Yoanna Alexiou, les quelques étudiantes inscrites s’orientaient généralement vers la philosophie, physiologie ou droit . Impossible pour elles de prétendre à une carrière professionnelle, ces jeunes filles intégraient généralement à l’université dans le but unique de s’instruire et d’incarner la "pleasant partner".

Plus tard, elle devient vice-doyenne et doyenne de la Faculté des Sciences de l’ULB de 1960 à 1962.

Pendant son doctorat qu’elle obtiendra en 1927 , Lucia de Brouckère se fait proposer un poste d’assistante de Jean Timmerman, chimiste physique et d’ Alexandre Pinkus , spécialisé en chimie analytique. Dès 1933 , son diplôme d’agrégation lui donne accès à l’ enseignement universitaire et d’aspirer au poste de cheffe de travaux, comme Verhoogen avant elle.

Une culture scientifique humaniste

À côté de ses recherches, Lucia de Brouckère se voit charger de plus en plus de cours à l’université : chimie générale, analytique et physique. Pour faire du département de chimie un environnement plus propice à l’enseignement et la recherche, elle vise une formation orientée vers les travaux pratiques et invite des intervenants étrangers à l’université, etc.

"On a besoin d’hommes et de femmes qui saisissent toutes les occasions de parfaire et de corriger leurs connaissances."

Cofondatrice des Jeunesses scientifiques de Belgique, elle crée le fonds Lucia De Brouckère pour soutenir les jeunes chercheurs en chimie.

De bons scientifiques, certainement, mais la professeure veut également enseigner à ses élèves l’importance d’un esprit critique et ouvert. Un bon scientifique, selon elle, n’est pas quelqu’un qui se contente d’évoluer dans la chimie mais se laisse également concerner par ce qui l’entoure : la politique, l’économie et la culture.