Ces Belges qu'on connaît moins : Isala Van Diest

Il y a 10 ans, une toute nouvelle pièce de 2€ est mise en circulation en Belgique à l’occasion de la 100e Journée Internationale pour les Droits des Femmes . Sur cette pièce, on retrouve les visages de deux femmes belges : Marie Popelin , première femme juriste en Belgique. L’autre est moins connue : Isala Van Diest , la première femme universitaire et première femme médecin en Belgique.

Née à Louvain le 7 mai 1842 , Anne Catherine Albertine Isala Van Diest est la quatrième enfant d’une famille de sept. Son père, Pierre Joseph Van Diest, chirurgien et obstétricien et sa mère, Élisabeth Victoire Génie, mettent un point d’honneur à stimuler intellectuellement leurs enfants.

Un parcours semé d’embûches

Pourtant, ce n’est réellement ce qui est attendu des jeunes filles de l’époque. Quel que soit leur milieu, rares sont celles qui franchissent le pas de l’école. Au sein des familles ouvrières, elles sont tenues de se mettre au travail le plus tôt possible tandis que, dans les milieux bourgeois, seuls les bonnes manières, la couture et le ménage ne doivent faire l’objet d’un apprentissage.

Autre problème, étudier la médecine demande de présenter un certificat d’humanités complètes en latin grec. Mission impossible en Belgique, Isala est donc contrainte de poursuivre ses études secondaires à Berne, en Suisse.

De retour en Belgique avec son diplôme de secondaires, elle frappe à la porte de la faculté de Médecine de l’Université de Louvain mais se voit refuser l’accès par Monseigneur Namèche. Par charité et par respect pour son père, surtout, celui-ci l’invite à se réorienter vers une formation d’infirmière.

Plan de secours, l’université suisse finit par lui délivrer, en 1879, son diplôme de médecine.

Le début d’une longue carrière de médecin ? Détrompez-vous, elle en est encore loin.