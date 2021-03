Ces Belges qu'on connaît moins : Hubert Goffin

Des conditions de travail difficiles

Les départements de l’Ourthe, de la Meuse inférieure, de Sambre-et-Meuse et de Jemappes attachés à la France contribuent à l’économie française. Les 600 houillères qui les composent représentent à elles seules, en 1811, 30% du marché français de production de charbon.

Cette fructueuse production n’est pas sans conséquence pour les ouvriers soumis à des conditions de travail des plus difficiles. En effet, le coût élevé des innovations techniques incite les propriétaires à accroître les objectifs de rendement et, si besoin est, à faire l’impasse sur les règles de sécurité. Ajoutés à cela un mauvais outillage, on ne rapporte pas moins de 97 accidents entre 1802 et 1813 dans les environs de Liège.