Ces Belges à (re) découvrir : Hélène Dutrieu

Parmi les oublié.e.s de l’Histoire et, pourtant, Hélène Dutrieu avait plus d’un tour dans son sac. Cycliste, motocycliste, coureuse automobile et journaliste, la Tournaisienne est devenue une véritable icône de l’aviation belge. Autant que ses collègues masculins, l’aviatrice a largement contribué au progrès de l’aéronautique belge au début du siècle dernier.