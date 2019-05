Catherine Ringer sur scène avec Jean Paul Gaultier

Après Dita Von Teese et Rossy de Palma, la chanteuse Catherine Ringer, une des muses et égéries de Jean Paul Gaultier depuis ses débuts, va rejoindre pour sept représentations le spectacle autobiographique du couturier du 17 au 23 mai, à l'affiche des Folies Bergère, a annoncé mercredi la production.

Catherine Ringer qui a formé les Rita Mitsouko avec Fred Chichin, intervient déjà en vidéo dans le "Fashion Freak Show" en interprétant des titres originaux adaptés par Nile Rodgers pour illustrer la rencontre du couturier avec son grand amour Francis sur "I Want Your Love (Dimitri from Paris Remix)", puis sa disparition avec "I've Got You Under My Skin".

La chanteuse participera à plusieurs tableaux, au côté de la troupe.

"Avec Catherine, nos chemins sont indissociables: sa créativité et sa liberté m'inspirent et m'accompagnent depuis nos débuts. Elle fut la première à porter la robe corset dans l'iconique clip Marcia Baila", souligne Jean Paul Gaultier dans un communiqué.