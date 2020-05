Cannibal Cuisine, un bon (mais perfectible) jeu vidéo belge à se mettre sous la dent

A tous les citoyens qui n’en peuvent plus de voir le touriste dégrader son horizon, Cannibal Cuisine peut vous offrir un "délicieux" moment de soulagement. Développé par le studio bruxellois Rocket Vulture, ce jeu vidéo d’arcade s’inspire grandement d’Overcooked, avec un détail important : le joueur incarne des cannibales qui doivent tuer les touristes qui envahissent leur île, et les cuire en brochettes qui finiront en offrande au grand dieu Hoochooboo.

Trouver le bon mélange secret d'épices

Mais il manque malheureusement le mélange secret d’épices qui aurait permis à ce jeu d’être un excellent moment détente. Car si le plat est plutôt goûtu aux premières bouchées, les problèmes de maniabilité des personnages jouables viennent quelque peu alourdir l’expérience.

Alors que dans presque chaque niveau, il faut gérer la traversée d’un fossé ou d’eau via le passage au-dessus d’une plateforme étroite, notre cannibale semble irrémédiablement glisser sur le sol et être attiré par le vide. Pour un jeu qui mise sur la vitesse et l’habilité, c’est un petit goût amer qui reste en bouche… Le manque de diversité musicale, et le fait que seuls des avatars masculins soient proposés rendent aussi la digestion un peu difficile.

Pour leur deuxième jeu vidéo, Rocket Vulture nous livre un simulateur de cuisine cannibale au bon potentiel de fun, si l’on met de côté cette maniabilité aléatoire, qui nous ferait presque manger notre manette de rage dans certains niveaux. On espère donc vraiment que le studio pourra appliquer des patchs correctifs qui régleront le souci, et faire de Cannibal Cuisine un délicieux plat, jusqu’à la dernière bouchée. Et de déguster les prochains jeux vidéo que ce studio belge nous concoctera.