Bibliothécaire, un métier digne de confiance pour les Britanniques

Les bibliothécaires ont fait une entrée fracassante dans le classement annuel d’Ipsos répertoriant les métiers qui inspirent le plus confiance aux Britanniques. L’institut de sondage a interrogé plus de mille habitants du Royaume-Uni concernant les professions auxquelles ils accordent le plus de crédit. Il s’avère que 93% d’entre eux estiment que les bibliothécaires sont dignes de confiance. Seuls les infirmières et infirmiers les dépassent dans le classement avec 94% des suffrages. Ce score est d’autant plus admirable pour les personnels des bibliothèques que c’est la première fois qu’ils apparaissent dans le sondage d’Ipsos.

Une autre profession en lien avec la culture s’est frayé un chemin dans le haut du classement d’Ipsos : celle de commissaire d’exposition. Quatre-vingt-six pour cent des répondants les trouvent dignes de confiance, contre 82% l’année dernière.