Badi met la "Mauvaise ambiance" sur Colors

L’artiste bruxellois Badi était l’invité chez COLORS pour y performer son titre "Mauvaise ambiance".

Le concept du webzine musical berlinois COLORS est simple : inviter des artistes à faire des live dans leurs studios. Jusque-là, rien d’exceptionnel, des dizaines d’autres plateformes le font déjà. La force de COLORS c’est de mettre les chanteurs à nu : un studio, un micro, un artiste, et rien d’autre… Si ce n’est de la couleur. De la couleur qui change en fonction de l’artiste invité… Du rose pâle pour notre Angèle nationale, du vert pour son frère Roméo Elvis, du gris pour le rappeur Jok’air, du rouge pour le bruxellois Hamza… La gamme des couleurs est aussi variée que les styles musicaux. Du hip-hop à la musique indépendante, en passant par l’électro, le rap, le RNB…

Pour les artistes, émergeant ou confirmé, il s’agit d’une véritable consécration d’être invité chez COLORS pour y enregistrer une chanson devant un fond coloré. Timing parfait pour Badi dont l’album "Trouble fête" sort ce vendredi 30 octobre.

Ici c’est Belgica, pays de la bière et de la N-VA, des mains coupées et des cervelas, responsable de la mort de Lumumba.

Pour cette prestation chez Colors, Badi, passionné de mode, a soigné son look. Il porte un perfecto sur lequel sont inscrits les noms de victimes de violences policières, customisé par Snobe. Le titre "Mauvaise Ambiance" est lui-même un titre engagé qui dénonce le racisme de notre société. Avec ce titre, Badi souhaite déboulonner les préjugés et combattre l’ignorance. Le Belge n’a pas sa langue en poche et n’a pas peur de chanter ce qui se chuchote et de dire tout haut les réalités du prolétariat. "Mauvaise Ambiance" est également un clin d’œil au titre "This is America" de Childish Gambino.

