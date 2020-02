"Bœuf In The Basement" de State Of Time, un hommage à l’amitié pour célébrer le temps qui passe

Interview de Maxime Blésin sur Classic 21 - sortie de l'album de State Of Time : Boeuf in the... Le guitariste Maxime Blésin sera l’invité de l’espace lounge de Classic 21 à l’occasion de la sortie de l’album du groupe State Of Time qu’il a formé avec le saxophoniste Stéphane Mercier. La genèse de State of Time a débuté à Bruxelles il y a quelque temps avec deux amis : Maxime Blésin et Stéphane Mercier qui découvrent le jazz dans des clubs underground. Ils jouent rapidement ensemble et finissent par s’installer à Boston, puis à New York avant de revenir dans leur ville natale, Bruxelles.