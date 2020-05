"Artists Calling !" quand les artistes vous passent des appels téléphoniques musicaux et poétiques

Le téléphone sonne, au bout du fil : un artiste. C’est le nouveau concept à la mode mais aussi et surtout un moyen pour les artistes de continuer à travailler.

Suite au confinement et à la fermeture de pratiquement tous les lieux culturels, les artistes ont dû trouver un moyen de continuer à proposer du contenu artistique sans bouger de chez eux et accessible à tous, en respectant les règles de distanciation sociale.

Ce nouveau projet culturel "Artists Calling" est donc né en pleine crise de coronavirus et consiste à prendre un rendez-vous téléphonique avec un artiste. Le principe est simple, vous téléphonez à l’une des bibliothèques d’Ixelles, vous convenez d’un jour et d’une heure, vous laissez votre numéro de téléphone et le tour est joué !

Le jour convenu, vous recevrez l’appel d’un artiste (musicien ou poète) d’environ 30 minutes. Installez-vous confortablement et profitez de ce moment en tête à tête avec un artiste… Durant ce moment privilégié, vous entendrez une pièce littéraire ou musicale. "Vous aurez aussi l’occasion d’échanger avec votre interlocuteur, créer du lien n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui !" peut-on lire sur le site de Musiek Publique. Les appels peuvent aussi se faire via Whatsapp, si vous avez l’application. La qualité sonore est meilleure et en plus cela vous laisse la possibilité de bénéficier de la vidéo afin de voir l’artiste !

Un coup de fil artistique, c’est le moyen d’apporter un peu de gaieté à ceux pour qui l’isolement est difficile, mais aussi un soutien nécessaire à nos artistes ixellois.

Cette action a lieu du 13 mai au 13 juin et est totalement gratuite.

Prenez rendez-vous :

Voici l’agenda des disponibilités pour réserver votre appel artistique.

Mercredi 13 mai, de 15h à 18h

Samedi 16 mai, de 15h à 18h

Mercredi 20 mai, de 15h à 18h

Samedi 23 mai, de 15h à 18h

Mercredi 27 mai, de 15h à 18h

Samedi 30 mai, de 15h à 18h

Mercredi 3 juin, de 15h à 18h

Samedi 6 juin, de 15h à 18h

Mercredi 10 juin, de 15h à 18h

Samedi 13 juin, de 15h à 18h

Pour prendre un rendez-vous, il suffit de contacter les bibliothèques d’Ixelles. Soyez joignable pendant une heure par téléphone le jour de votre rendez-vous et à l’heure qui vous sera indiquée.

BIBLIOTHEQUE IXELLES (Francophone) : 02/515.64.12

Du mardi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 16h.

BIBLIOTHEEK SANS SOUCI (Nederlandstalig) : 02/515.64.50.

Le mercredi de 10h à 13h et le vendredi de 14h à 17h

Ce service est accessible à tout le monde, que vous habitiez Ixelles ou non !