Art estival en extérieur : Londres, New York, Paris, Miami, Doha, Hong Kong

Où que vous alliez cet été, il y a sans doute une impressionnante oeuvre d'art publique quelque part. Voici une sélection piochée dans six villes du monde, du Mastaba de Londres au nouveau toboggan en spirale de Miami.

Londres La capitale anglaise regorge d'oeuvres d'art publiques, mais l'une d'entre elles domine les autres cet été. Sur le lac Serpentine, à Hyde Park, l'imposant Mastaba de Christo atteint 20 mètres de haut et il est réalisé avec 7.000 tonneaux aux couleurs vives arrangés en pyramide. Immanquable.

New York Encore une ville riche en oeuvres d'art publiques. Notre choix numéro un de l'été est une sculpture en batik haute de sept mètres de Yinka Shonibare, faisant partie de sa série "Wind Sculpture", et dominant la Doris C. Freedman Plaza.

Paris Dans la capitale, ne manquez pas le parc de La Villette, où l'artiste américain Will Ryman a conçu une installation en trois parties composée d'oeuvres colorées et de grande taille disséminées à plusieurs endroits. On y trouve une série de sculptures jaune soufre, place de la Fontaine-aux-Lions, et un labyrinthe en résine, le "Pac-Lab."

Miami L'artiste allemand Carsten Höller est célèbre pour ses installations d'énormes toboggans en spirale. Plus tôt dans l'année, l'une de ses dernières aventures, la "Aventura Slide Tower", haute de neuf étages, a ouvert dans le luxueux centre commercial Aventura, près de Miami. En plus de proposer une descente à fortes sensations, le toboggan est l'une des sculptures les plus "instagrammables" du centre commercial.

Doha Martin Creed, lauréat du prix Turner, est célèbre pour sa série d'oeuvres publiques incorporant la phrase "Everything is Going to be Alright" ("Tout va bien se passer"), dont des exemplaires ont orné les villes d'Édimbourg, New York (sur Times Square), Vancouver (Canada) et Christchurch (Nouvelle-Zélande). Creed a créé une nouvelle version LED à Doha, qui éclaire la façade de la galerie Al Riwaq.



Sur la façade de la caserne de pompiers, l'"ARTooniste" politique Ghada Al Khater propose une réponse arabe à l'oeuvre emblématique de Creed.