Arsène Lupin se déguste aussi sur Madelen, en version vintage

La plateforme sur abonnement créée par l'Ina, qui permet de redécouvrir des pépites du patrimoine audiovisuel, diffuse en exclusivité cette série en deux saisons ( 26 épisodes au total, de 1971 à 1974 ) créée et produite par Jacques Nahum, dans une version restaurée, a-t-elle précisé dans un communiqué.

En pleine "Lupinomania" créée par la série de Netflix "Lupin", la plateforme de streaming française Madelen joue la carte du vintage en proposant la série culte des années 1970 "Arsène Lupin" et d'autres incarnations télé et radio du célèbre personnage de Maurice Leblanc.

Une série qui avait marqué les téléspectateurs de l'époque, avec Georges Descrières dans le rôle titre et les génériques interprétés par Jacques Dutronc, "L'Arsène" et "Gentleman-Cambrioleur". Ce dernier titre est d'ailleurs toujours l'un des morceaux les plus appréciés du chanteur.