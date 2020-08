Arno et Zwangere Guy dans un surprenant duo pour la bonne cause

D’un côté un rockeur, de l’autre un rappeur : ensemble, ils reprennent un classique de la chanson française : "Non je ne regrette rien" de la célèbre Edith Piaf.

Arno fait son retour en compagnie de Zwangere Guy !

Ce n’est pas la première fois que les deux artistes bruxellois collaborent. Ils étaient notamment montés sur scène ensemble à l’occasion de la Warmste Week de la radio Studio Brussels. Arno surnomme affectueusement le rappeur de "mon poulain" et ZG l’appelle "le tonton".

Arno et ZG, tous deux flamands, ont choisi de reprendre un monument de la chanson française. Leur choix s’est arrêté sur "Non je ne regrette rien" d’Edith Piaf, un morceau lourd de sens : "Je suis en vie aujourd’hui. Le passé n’existe plus pour moi. Je ne suis pas nostalgique, je n’aime pas ça. J’ai aussi fait des choses stupides, vous savez, comme tout être humain fait des choses stupides. Mais des regrets ? Je ne peux pas dire ça", explique Arno à nos confrères de Knack Focus.

Ça donne un lion qui rappe et un âne qui chante, en français et en flamand. Vive la musique !

Le clip, réalisé par Koen Mortier, a été entièrement tourné à Bruxelles. On y voit des lieux emblématiques de la capitale : Les Galeries Royales Saint-Hubert, Tour & Taxis, la piscine de Saint-Gilles et le cimetière d’Ixelles.

Ce duo a un but caritatif : trois associations bruxelloises qui aident les jeunes créatifs vont être soutenues par Telenet grâce à ce titre We Love Bxl, qui organise des cours de danse, de rap et de photo ; Coderdojo, qui apprend aux jeunes à coder et Volta, un hotspot musical bruxellois qui offre ateliers, résidences et espaces de répétition aux artistes qui en ont besoin.

Plus la vidéo aura récolté des vues entre le 17 août et le 17 septembre, plus Telenet versera de l’argent aux trois associations citées ci-dessus. N’hésitez donc pas à la regarder en boucle et à la partager en masse.