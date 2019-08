Amandine Lesay, la talentueuse street artiste et peintre qui monte

Parmi toutes les cordes qu’Amandine Lesay dispose à son arc, il y en a une qu’elle préfère. Sa spécialité c’est le portrait. La jeune femme explique à Tonight Brussels ce qui lui plaît tant dans cet art :" J’adore dessiner des paysages et des ambiances urbaines mais c’est vrai que des portraits de mes contemporains, d’artistes ou de mes amis, c’est une manière pour moi de décrire mon quotidien, de dessiner ce que j’ai sous les yeux. Après d’un point de vue de sensibilité artistique, j’adore la manière dont on peut travailler avec pleins de couleurs pour le traitement de la peau et l’expression qu’on sait donner à un visage."

La fresque est impressionnante : elle fait 24 mètres de haut et recouvre pas moins de 3 façades. Il aura fallu deux semaines de travail acharné à la street artiste pour venir à bout de cette fresque colorée. Un travail qui a été réalisé en collaboration avec l’agence Cosmotion et le soutien d’une équipe composée de Koen Eres Deweerdt, Arnaud Debal, Greg Ewing, Pierre Coubeau et Richard Mvogo.

Des portraits d’artistes au Dour Festival

Booba, Kaaris, Orelsan, Vald, Amélie Lens, Nina Kravitz, tous ces grands artistes ont été croqués par Amandine Lesay cet été. Le festival de Dour a choisi de mettre le travail de l’artiste à l’honneur en invitant la jeune femme à peindre une sélection d’artistes sur des bâches et des posters durant l’événement. Le résultat de ces magnifiques dessins très réalistes était à découvrir durant les 5 jours de festival et est encore disponible sur son compte Instagram.

Le travail de l’artiste durant le Dour Festival a à la fois été salué par le public et les artistes. La jeune femme a eu de nombreux retours positifs de personnes qui souhaitaient se procurer ses dessins et d’artistes qui aimeraient se faire tirer le portrait par elle.

L’artiste n’en était pas à son premier partenariat avec un festival, Amandine Lesay a collaboré durant plusieurs années avec Tomorrowland et le festival Calvi on The Rock. La peintre et street artiste a toujours eu un rapport particulier avec la musique explique-t-elle à Tonight Brussels : "Je suis très sensible au rap et j’écoute absolument tout ce qui peut se faire actuellement. J’avais envie de trouver une articulation entre le visuel, mes qualités en tant que portraitiste qui vient de ce milieu-là et d’adapter ça à ce boum qui est train de se produire. Donc j’ai commencé par faire des portraits de rappeurs avec l’idée de créer un papier peint de rappeurs, un papier peint d’icônes modernes car selon moi, les rappeurs sont actuellement les nouvelles icônes modernes."

