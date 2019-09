Alice on the Roof & Friends. Mais qui sont-ils?

"C’est un réel honneur de succéder à Saule en haut de l’affiche des Fêtes de Wallonie et un beau symbole pour la Wallonne que je suis", a déclaré l’artiste. "Pouvoir avoir des invités sur scène est également un privilège et je veux faire de ce moment un vrai spectacle.", a-t-elle révélé dans une interview.

L’an dernier, Saule avait invité quelques artistes pour célébrer ses 10 ans de carrière. Cette année, c’est Alice on the Roof qui s’entourera de quelques amis lors des Fêtes de Wallonie à Namur, le samedi 14 septembre sur la Place Saint-Aubain.

Matt Simons

Qui sont les "amis" invités par Alice On the Roof sur la scène namuroise ? - © Tous droits réservés

Si "We Can Do Better" nous a fait danser tout l’été, c’est ensemble qu’on pourra fredonner le tube aux Fêtes de Wallonie à Namur.

Matt Simons n’en est pas à son coup d’essai. Souvenez-vous, en 2007, "Catch & Release" avait déjà fait fureur (tant l’original que le remix de Deepend).

Des millions de streams sur la Toile, l’artiste aura le plaisir de se joindre à Alice on the Roof et ses amis.