Alice au pays des Fêtes de Wallonie

Naturelle, généreuse, humble, voici les adjectifs fréquemment utilisés pour décrire l’artiste montoise.

Incontournable à la première journée des Francofolies de Spa en juillet dernier, Alice Dutoit s’apprête à séduire la scène namuroise de ses mélodies.

Écouter Alice on the Roof depuis la radio n’est certainement pas aussi bien qu’assister à son show comme le confirme le magazine Moustique : "il y a ce 'quelque chose en plus', cette magie de l’instant présent, cette vanne rigolote, ce sens de la proximité voire celui de l’autodérision pour nous rappeler que, derrière toute cette mécanique bien huilée, c’est la spontanéité qui fait la différence. Sa différence…".

Plus de raisons d’hésiter, rendez-vous Place Saint-Aubain à Namur ce samedi 14 septembre.