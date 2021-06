A Bruxelles et en Wallonie, Charleroi Danse retrouve les chorégraphies et son public

Face à l’assouplissement des mesures sanitaires, les lieux culturels se réjouissent d’accueillir à nouveau leur public. C’est le cas du Centre chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles , Charleroi Danse , qui accueille habituellement ses animations aux Ecuries, mais qui se dirige vers une mise en place différente cette année : les activités auront lieu dans les parcs, jardins et forêts de la région. Tous les week-ends jusqu’au 3 juillet , les adultes et enfants sont les bienvenus, qu’ils soient danseurs ou simplement spectateurs. Des animations et propositions chorégraphiques seront proposées au public présent, de façon simple et accessible.

De retour à Charleroi pour aborder cette fois le projet Focus Hip-hop, qui commencera le 23 juin prochain. Genre connu pour sa résilience et son renouvellement permanent, le hip-hop se féminise enfin après des années de domination et de confiscation masculine. Devenues des grands noms de l’institution, les femmes font désormais partie du paysage. Temps Danses Urbaines continue sur cette lancée et prépare l’avenue, à coups de cours et de stages ; Queen(s) Blood d’Ousmane Sy du collectif FAIR-E, fait découvrir une chorégraphie forte et énergique où six femmes fortes règnent sur le hip-hop avec une virtuosité sans entrave. Pour clôturer le projet, c’est Milø Slayers, étudiant bruxellois, qui amène sa réflexion sur la monstruosité, l’identité, le corps et leurs contradictions dans ce mélange vigoureux entre danse contemporaine et hip-hop. A voir sans hésiter !