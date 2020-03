693 morceaux tirés des films des studios Ghibli sont à présent disponibles en streaming

Si vous êtes fan des films du réalisateur Hayao Miyazaki et de leur ambiance musicale, cette nouvelle devrait vous combler ! Les studios Ghibli ont rendu disponible au téléchargement la plupart des bandes sons de leurs films.

Les studios Ghibli semblent convertis au streaming depuis leur arrivée sur la célèbre plateforme de streaming américaine, ils ne cessent de rendre leur contenu disponibles partout.

38 albums et 693 morceaux tirés de leurs créations sont à présent disponibles sur des plateformes comme Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, Youtube Music et Google Play. On peut donc écouter sans fin les bandes originales de films comme "Mon Voisin Totoro", "Princesse Mononoké" ou encore "Le château ambulant".

" La musique a longtemps joué un rôle central dans le Japon de Ghibli, élevant la fantaisie et le drame inhérents à ces films d’animation. Le prolifique compositeur Joe Hisaishi a créé des morceaux orchestraux délicats et envoûtants pour des réalisateurs comme Hayao Miyazaki, tandis que des morceaux pop comme ceux des films Mon voisin Totoro ou Ponyo sur la falaise ont ravi les auditeurs dans le monde entier depuis des décennies " peut-on lire dans la description de la playlist sur Apple. Une très bonne nouvelle pour tous les mélomanes et fans des studios Ghibli qui pourront réécouter en intégralité les musiques qui ont bercé leur enfance.