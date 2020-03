"2H De Perdues", le podcast cinéma qui ne vous fera pas perdre votre temps

Les cinémas, comme tous les autres lieux culturels ont fermé leur porte pour plusieurs semaines. Pour continuer à assouvir votre passion du cinéma sans bouger de votre salon, écoutez le podcast "2H De Perdues".

C’est un podcast cinéma atypique que l’on vous propose d’écouter. Il s’agit d’un podcast créé en 2014 par une bande de copains qui aime le cinéma. Ils s’appellent Antoine, Julie, Greg, Sarah et Mickaël et chaque semaine ils causent cinéma devant un micro. Ils ne sont ni journalistes, ni spécialistes du cinéma. Ils viennent tous de milieux différents et c’est un peu ça leur force. Les films dont ils parlent sont choisis par les auditeurs et tous les genres y passent ! Ce sont soit des grands classiques comme "Moulin Rouge", "ET", "Jumanji", "Edward aux mains d’argent", soit des plus récents comme "Cinquante nuances de Grey", "Twilight", "La vie d’Adèle". Blockbusters et cinéma d’auteur, tous les films commentés par les copains de "2H De Perdues" sont en tout cas assez connus du grand public. Les films pour enfants et ados font aussi l’objet de critiques : le dernier "Toy Story", "Les Goonies", "Maman j’ai raté l’avion", "Alice au pays des merveilles"…

Le cinéma est un prétexte à raconter des conneries en fait. Et ça s’y prête parfaitement, parce qu’il y a une histoire, un déroulé, on a du fond pour pouvoir raconter des âneries.

Ce qu’on aime dans ce podcast, c’est le ton libéré des intervenants. Ils discutent du film avec beaucoup d’humour et une bonne dose de mauvaise foi. Les fous rires (réguliers) sont communicatifs ce qui fait qu’au final, en écoutant "2H De Perdues", on a l’impression d’être autour de la table avec eux, d’être un membre de leur groupe d’amis. Une proximité dont les narrateurs sont bien conscients : "Au fil des épisodes on a créé une proximité avec les gens et du coup ils ont l’impression que chaque semaine ils ont rendez-vous avec des potes pour parler d’un film. Nos running gag sont repris sur les réseaux sociaux par le public, donc on surenchérit et au final ça prend des proportions énormes" explique Mickael au site Ecran Large.

En plus de se payer de bonnes tranches de rires, on y apprend des choses aussi puisque l’équipe partage de vraies anecdotes sur le réalisateur, les conditions de tournage ou la construction du scénario.

Antoine, fondateur et co-animateur du podcast explique à Télé-Loisirs que le genre a évolué avec le temps : "Au départ, on était assez "agressifs" et on dézinguait les films. On a fait un peu évoluer le contenu et on est aujourd’hui un peu moins "méchants". Le cinéma est un prétexte pour faire de l’impro et proposer un programme d’humeur."

Pour écouter "2 Heures De Perdues", rien de plus simple : rendez-vous sur le site du Podcast ou sur iTunes et Spotify. Notez que tous les épisodes sont téléchargeables, vous pouvez donc les écouter hors connexion et faire des économies de données. Et ce n’est pas un détail anodin, vu le temps qu’on va passer à glander dans les semaines qui viennent !