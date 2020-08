1minutepourcomprendre, une série de vidéos ludiques qui vous apprend les règles d'or de la photographie

Vous avez toujours rêvé de faire des photos dignes de celles de Robert Doisneau, Henri Cartier-Bresson ou encore Robert Capa ? Le Musée de la Photographie de Charleroi vous donne ses trucs pour réussir une belle photo.

Vous partez en vacances et avez envie d’en profiter pour ressortir votre appareil photo ? Pour vous aider à réussir vos plus beaux portraits ou clichés de paysages, le Musée de la Photographie de Charleroi publie sur ses réseaux une série de vidéos vous expliquant les concepts de base de la photographie.

La série de vidéos s’intitule "1minutepourcomprendre" et vous explique, en 1 minute top chrono, des notions théoriques de photographie. Un cours express pour comprendre l’importance du cadrage et la composition d’une image dans une vidéo, et le rôle de l’obturateur et de la vitesse d’obturation dans une autre.

Les vidéos sont à découvrir la page Facebook du Musée de la Photographie.

Le Musée de la photographie se visite sur réservation, du mardi au dimanche, de 10 à 18 heures.