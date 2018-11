Vivre la Grande Guerre avec 11-11 Memories Retold, et chanceler aux côtés des soldats dans les tranchées

De la Grande Guerre, il ne reste plus aucune femme, aucun homme vivant pour nous en parler. Plus personne pour nous conter le quotidien durant ces quatre années de tueries. Seulement les lettres, les photos, les récits que les vétérans ont pu nous transmettre. Revivre ces mémoires de guerre, c’est ce que nous propose 11-11 Memories Retold. Ici, pas de sniper à améliorer pour tuer le plus de "bad guys", pas de territoires à conquérir : le joueur va "simplement" vivre le quotidien du soldat sur le front.

Peu importe dans quel camp l'on est "Il y a une volonté de représenter de manière équitable les deux camps, nous explique Yoan Fanise, cofondateur de Digixart, petit studio indépendant qui a développé le jeu avec les studios Aardman. La Grande Guerre est une guerre de territoire, qui montre toute l’absurdité de ce genre d’affrontements. Nous avons consulté deux historiens, l’un anglais, l’autre allemand, afin d’avoir la confrontation des deux points de vue. Et ce que l’on a remarqué, c’est qu’au final, ce que vivaient les soldats au quotidien n’était pas très différent d’un camp à l’autre. Les expériences, les vécus, sont semblables des deux côtés." Deux destins s’entremêleront sous le regard du joueur : d’un côté, Harry Lambert, jeune photographe canadien qui s’est engagé en Europe pour impressionner celle qu’il aime, et de l’autre, Kurt Waldner, ingénieur allemand, trop âgé pour combattre mais qui participe à l’effort de guerre dans une usine à zeppelins, afin de retrouver son fils, porté disparu sur le front. "Durant la Première guerre mondiale, la plupart du temps, les soldats étaient en attente, dans les tranchées. Ce sont ces moments-là que l’on a voulu montrer" explique Dan Efergan le directeur créatif chez Aardman. Ici, pas de grand héros, pas de grands exploits. L’accent est mis sur le soldat, qui patauge dans la boue des tranchées, qui a faim, qui a froid, qui a peur. Kurt et Harry vivront deux grandes batailles, celles de Vimy et Passchendaele, mais le jeu fera à peine mention de qui les a remportées.

Deux destins s'entrecroisent - © Digixart/Aardman

Dans les tranchées à Passchendaele - © Digixart/Aardman Dans la Somme - © Digixart/Aardman Sur la crête de Vimy - © Digixart/Aardman

Une peinture vivante Certaines scènes sont de véritables tableaux - © Digixart/Aardman Pour représenter ce quotidien de guerre Aardman a fait un choix artistique ambitieux : le jeu prend la forme d’une " peinture vivante", un style inspiré de l’impressionnisme à la Van Gogh. "Les différentes tâches de peinture bougent, rendent le décor vivant, permettent de montrer des choses fortes dans les lieux du quotidien, commente Yoan Fanise de Digixart. Aardman a été capable de développer une très belle gestion narrative des couleurs." Le résultat est un style mouvant, flou, déroutant aux premiers abords, mais qui donne une patte graphique unique à l’œuvre. Et Dan Efergan de préciser : "Si les dessins sont aussi imprécis, c’est aussi pour illustrer le fait qu’il n’y ait pas d’un côté les bons, et de l’autre, les méchants", juste des nations qui s’affrontent et des humains au milieu. Tantôt le jeu peine à recréer une scène, tantôt c’est une magnifique peinture qui se dévoile sur l’écran, surtout dans les moments où l’horizon est loin, et le paysage vaste. Les couleurs et les lumières sont finement maîtrisées, donnant lieu à des scènes grandioses, que ce soit sur le terrain de bataille, sur un no man’s land couvert de coquelicot, ou même dans la gadoue des tranchées. Grâce à Harry, le joueur pourra prendre des photo de ces paysages, permettant aussi des moments plus contemplatifs.

"Aussi simple que de tourner une page" Avec ce jeu narratif, Digixart a fait le pari d’un gameplay très épuré. "Le choix artistique a impliqué que l’on ne pouvait demander de faire des actions d’une grande précision. On a voulu se focaliser sur le côté émotionnel, il n’y a donc pas de grandes énigmes, de puzzles compliqués. Comme on raconte une histoire, il fallait que ce soit aussi simple que de tourner une page" détaille Yoan Fanise. L’intérêt du jeu est donc de s’immerger dans la peau de Kurt et Harry, avec des actions aussi simples que d’aller chercher des objets, prendre des photos, écrire une lettre à sa famille. Un système de collecte d’objets permet d’obtenir des documents d’époque évoquant la vie du soldat. De nouveau, pas de référence historique à tel bataille, ou telles négociations entre les belligérants. Un ticket de rationnement ici, une illustration de l’équipement du soldat allemand par là nous permettent juste de vivre plus intensément la vie sur le front.

Les coquelicots, symbole de la Première guerre mondiale - © Digixart/Aardman 11-11 Memories Retold est un bel exemple de jeu vidéo ne voulant pas à tout prix incorporer des éléments purement ludiques pour accrocher le joueur, à l’image d’autres jeux narratifs comme Oxenfree, Firewatch, Life is Strange ou Night in the Woods. Tout est misé sur l’histoire, l’interaction entre les personnages, et l’évolution des relations qu’ils entretiennent selon un système de choix. Et c’est malheureusement un peu ici que le bât blesse… Car si les relations entre les personnages principaux du jeu sont très développées, et évoluent selon certains choix posés par le joueur (il existe plusieurs fins), la pauvreté des interactions avec les personnages non jouables (PNJ) vient un peu gâcher l’expérience. Le jeu nous invite à aller parler avec ces PNJ, mais se contente leur faire dire quelques phrases (qui se répètent vite), sans que l’on puisse y répondre. Cela donne des scènes un peu étranges ou un personnage s’amuse à faire causette tout seul, alors que Kurt ou Harry se contentent de l’écouter, sans pouvoir interagir. C’est clairement un élément manquant pour un jeu qui veut nous immerger dans la peau d’un personnage, car l’on a souvent l’impression d’être seul avec ses pensées…

11-11 Memories retold est un type de jeu que l’on aimerait voir plus souvent sur nos écrans, un jeu qui casse les barrières pour proposer une expérience assez unique, en termes de choix artistiques et narratifs. "Nous sommes dans une société fragmentée, où les gens s’isolent, construisent des murs. Nous voulions que les gens se souviennent, pour ne pas répéter les mêmes erreurs" nous déclare Dan Efergan. Une position qui montre que le 10ème art a également sa place en tant qu’objet culturel "d’utilité publique", en nous amenant à revivre des faits historiques sous un angle particulier, ici le quotidien du soldat. En ce centenaire de l’Armistice 14-18, de tels jeux sont indispensables. «Nous voulions montrer la vie de personnes ordinaires, dans des situations extraordinaires, devant faire des choix difficiles, là où la vie et la mort se côtoient.» Un pari réussi, malgré quelques lacunes dans les interactions entre personnages.