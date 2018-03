1. Qu’est-ce qu’un cookie ?

Un cookie est un petit fichier texte émis par le serveur du site web que vous consultez et qui est inscrit sur le disque dur de votre ordinateur ou de votre appareil mobile. Le cookie contient un code unique permettant de reconnaître votre navigateur lors de votre visite sur le site web ou lors de futures visites répétées. Les cookies peuvent être placés par le serveur du site web que vous visitez ou par des partenaires avec lesquels ce site web collabore. Le serveur d’un site web peut uniquement lire les cookies qu’il a lui-même placés ; il n’a accès à aucune autre information se trouvant sur votre ordinateur ou sur votre appareil mobile.

Le contenu d’un cookie se compose en général du nom du serveur qui a placé le cookie, d’une date d’expiration et d’un code chiffré unique.

Les informations collectées et stockées dans un cookie sont supprimées lorsqu’elles ne sont plus nécessaires à la finalité poursuivie.

Les cookies assurent une interaction généralement plus aisée et plus rapide entre le visiteur et le site web ( p.ex. un cookie retient la langue choisie de l’internaute). En effet, ils mémorisent vos préférences et vous permettent ainsi d’accélérer vos accès ultérieurs au site et de faciliter vos visites.

De plus, ils vous aident à naviguer entre les différentes parties du site web. Les cookies peuvent également être utilisés pour rendre le contenu d’un site web ou la publicité présente sur ce site, plus pertinents pour le visiteur et adapter le site web aux goûts personnels et aux besoins du visiteur.

2. Votre consentement

L’utilisation des cookies nécessite votre consentement préalable et explicite. Vous pourrez toujours revenir ultérieurement sur celui-ci et refuser ces cookies et/ou les supprimer à tout moment, en modifiant les paramètres de votre navigateur.

Le message d'avertissement sur la page d'accueil vous permet d'exprimer votre consentement à notre politique de cookies. En refusant ce consentement, vous pourrez encore accéder aux parties publiques du site, mais certaines fonctions seront limitées ou impossibles comme indiqué ci-dessous.

Quel que soit votre choix, vous pouvez toujours modifier votre choix en cliquant sur l'hyperlien "Cookies" situé en bas de chaque page de notre site Internet.

Veuillez consulter également notre "politique en matière de protection de la vie privée" dans les mentions légales qui définit les règles que nous suivons dans le traitement de vos données à caractère personnel que nous pourrions recueillir.

3. Les différents types de cookies utilisés

3.1. Cookies strictement nécessaires à la navigation

Ces cookies sont requis pour permettre la visite de nos sites web et l’utilisation de certaines parties de ceux-ci. Ces cookies ne contiennent aucune autre donnée personnelle que votre adresse IP, nécessaire à votre navigation sur Internet.

Ils permettent de :

naviguer entre les différentes rubriques au sein du site Internet et à vous aider à revenir aux pages précédentes compléter des formulaires

vérifier de manière sûre votre identité avant d’accorder l’accès à vos informations personnelles lorsqu’un compte personnel a été créé

Les paramètres de votre navigateur vous permettent de contrôler ces cookies mais si vous refusez ces cookies, certaines rubriques du site web ne fonctionneront pas comme il se doit, voire plus du tout

3.2. Cookies fonctionnels

Ces cookies sont destinés à faciliter et analyser le fonctionnement de nos sites web et à en rendre l’utilisation plus agréable et plus personnalisée.

Ils permettent notamment de :

personnaliser les services en mémorisant vos préférences (langue, devise, localisation, données de navigation, etc…)

éviter que vous répétiez vos choix lors de chaque visite sur le site

collecter les informations communiquées dans les formulaires en ligne.

établir des statistiques (p.ex. le nombre de visiteurs uniques)

analyser l’utilisation du site et la popularité de nos pages

3.3. Cookies de tiers

Lorsque vous visitez notre site web, des données socio-démographiques et des données de profil sont collectées pour être stockées de façon anonyme dans un cookie commercial.

Des cookies commerciaux sont installés par les annonceurs lors de la diffusion de leur annonce. Ces annonceurs tiers sont avertis de votre visite sur notre site mais le contrat conclu avec eux ne leur permet de traiter les données que de manière anonyme.

Ils permettent de :

éviter que vous soyez confronté, de manière répétitive, aux mêmes annonces publicitaires

mesurer l’efficacité de nos différentes actions de marketing, de la publicité

personnaliser la publicité sur notre site web.

Des cookies sont placés via nos sites par des tiers: google, Gemius , Adhese et ses partenaires.

Ils permettent de :

améliorer le contenu et le fonctionnement du site via l’utilisation de Google Analytics, et le CIM Metriweb.

effectuer le suivi de nos bannières présentes sur d’autres sites et de les optimiser à l’aide d’outils comme admeta.com ou doubleclick.com (consultez la politique de protection de la vie privée de admeta.com et de doubleclick.com).

4. Vie privée

Lors de la connexion à un site, outre les données contenues dans des cookies (voir point 3), certaines données sont automatiquement transmises au site par le logiciel de navigation utilisé par l’internaute. Ces données contiennent l’adresse TCP/IP (un numéro qui permet d’identifier un ordinateur sur le réseau), les marques et version du navigateur ainsi que du système d’exploitation et la dernière page web consultée.

Vous trouverez plus d’informations sur le traitement de vos données personnelles dans la charte vie privée qui se trouve au point IV des conditions générales d’utilisation du site web de la RTBF.

5. Gestion des cookies

La plupart des navigateurs internet sont automatiquement configurés pour accepter les cookies. Cependant, vous pouvez configurer votre navigateur afin d’accepter ou de bloquer les cookies.

Vous pouvez à tout moment supprimer les cookies déjà installés sur votre ordinateur ou sur votre appareil mobile. Tout paramétrage que vous pouvez entreprendre sera susceptible de modifier votre navigation sur Internet et vos conditions d'accès à certains services nécessitant l'utilisation de Cookies.

Nous ne pouvons cependant vous garantir l’accès à tous les services de notre site internet en cas de refus d’enregistrement de cookies.

Refuser les cookies du site web de la RTBF ne signifie pas que vous ne verrez aucune publicité en ligne. Cela signifie simplement que les services auxquels vous serez soumis sur le site web de la RTBF ne seront pas basées sur vos centres d’intérêts supposés (liés à votre navigation sur le site web rtbf.be. Par ailleurs, vous pouvez toujours recevoir des publicités comportementales d'autres entreprises, si vous n'avez pas refusé leurs cookies.

Dans les paramètres de votre navigateur, vous avez la possibilité de refuser l’installation des cookies. La manière d’activer ou non les cookies et de les supprimer dépend de votre appareil et de votre navigateur internet.

Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que :

des cookies soient enregistrés dans votre terminal ou, au contraire, qu'ils soient refusés, soit systématiquement, soit selon leur émetteur.

l'acceptation ou le refus des cookies vous soient proposés ponctuellement, avant qu'un cookie ne soit susceptible d'être enregistré dans votre terminal.

5.1. L’accord sur les Cookies

L’enregistrement d’un cookie dans un terminal est subordonné au consentement préalable de l’utilisateur du terminal, que celui-ci peut exprimer et modifier à tout moment et gratuitement à travers les choix qui lui sont offerts par son logiciel de navigation.

Si vous avez accepté dans votre logiciel de navigation l’enregistrement de cookies dans votre terminal, les cookies intégrés dans les pages et contenus que vous avez consultés pourront être stockés temporairement dans un espace dédié de votre terminal. Ils y seront lisibles uniquement par leur émetteur.

5.2. Le refus des Cookies

Si vous refusez l'enregistrement de certains types de cookies dans votre terminal, ou si vous supprimez ceux qui y sont enregistrés, vous ne pourrez plus bénéficier d'un certain nombre de fonctionnalités qui sont néanmoins nécessaires pour naviguer dans certains espaces de notre site. Tel serait le cas si vous tentiez d'accéder à nos contenus ou services qui nécessitent de vous identifier. Tel serait également le cas lorsque nous -ou nos prestataires- ne pourrions pas reconnaître, à des fins de compatibilité technique, le type de navigateur utilisé par votre terminal, ses paramètres de langue et d'affichage ou le pays depuis lequel votre terminal semble connecté à Internet.

Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au fonctionnement dégradé de nos services résultant de l'impossibilité pour nous d'enregistrer ou de consulter les cookies nécessaires à leur fonctionnement et que vous auriez refusés ou supprimés.

Si vous souhaitez refuser les cookies commerciaux (entre autres Google), vous pouvez le faire à l’aide du site web ci-après : http://www.youronlinechoices.com/be-fr/

Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d'aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies.

Pour Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Pour Safari : http://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri11471

Pour Chrome : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647

Pour Firefox : http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies

Pour Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Pour les autres navigateurs : veuillez-vous référer à l’aide de votre navigateur ou aller sur le site de son éditeur.

5.4. Les cookies "Flash"© de "Adobe Flash Player"

Certaines pages du site présentent des animations vidéos "Adobe Flash Player". Les fonctions d'affichage nécessitent des cookies nécessaires pour la mémorisation de paramètres et de vos préférences. Les cookies Flash sont stockés sur votre poste mais ne sont pas gérés par votre navigateur. Il faut utiliser des outils dédicacés ou directement depuis le site Internet d’Adobe http://www.adobe.com/fr.

Ce site d’Adobe explique comment désactiver les cookies Flash : http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.

Toutefois la désactivation des cookies Flash empêche certaines fonctions, notamment la lecture de contenu vidéo.

Pour effacer les cookies Flash, il faut utiliser le panneau de configuration sur le site d'Adobe : http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

5.5. Do not track

Vous pouvez également paramétrer votre navigateur afin que celui-ci envoie un code indiquant aux sites Web que vous ne souhaitez pas être suivis. (option « Do No Track »).

Pour Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/use-tracking-protection#ie=ie-11

Pour Safari : http://support.apple.com/kb/PH11952

Pour Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/114836?

Pour Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/comment-activer-option-ne-pas-pister

Pour Opera : http://help.opera.com/Windows/12.10/fr/notrack.html

6. Activer les cookies sur iOS

Activer ou Désactiver les cookies dans Safari :

Dans le menu « Réglages » de votre iPhone, sélectionnez l'icône Safari Vous pouvez « autoriser » ou « bloquer » tous les cookies Fermez la fenêtre des Réglages Redémarrez Safari pour que les changements prennent effet

Activer ou Désactiver les cookies dans Chrome :