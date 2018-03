L'émission qui vous accompagne du lundi au jeudi dès 15h10 sur Classic 21.

Présentation : Pierre LORAND

Du lundi au jeudi, entre 15.10 et 19.00, Pierre Lorand vous accompagne en musique, que vous soyez chez vous, au travail ou coincés dans

les embouteillages.



A 16.30, le jeudi, la séquence Culture - non musicale - de Delphine Ysaye.



A 17.00, Marie-Amélie Mastin vous présente le Journal du Rock.



Ensuite, dans Time Machine, Pierre Lorand offre l'occasion à un auditeur de faire partager son voyage musical à travers 50 ans de titres incontournables Rock & Pop.



En plus de la musique: des journaux parlés, des flashes RTBF Mobilinfo toutes les 20

minutes dès 16.00, la rediffusion de La chronique économique d'Amid Faljaoui à 17.30

et l'Agenda des concerts à 18.30.



On The Road Again avec Pierre Lorand, du lundi au jeudi de 15h10 à 19h.